Румас обещает бизнесу отказ от барьеров и избыточного регулирования

Правительство Беларуси совместно с Международной финансовой корпорацией заканчивает разработку программы развития конкуренции, приоритетами которой станут уход от барьеров и избыточного регулирования.

"Самый важный документ, разработку которого мы заканчиваем, - это программа развития конкуренции на среднесрочный период. Это задача одновременно и очень сложная, и очень важная для нас", - сообщил сегодня премьер РБ Сергей Румас, которого цитируют официальные источники.

"Данная программа будет определять приоритеты и основные направления развития конкурентной политики в стране. Среди них - общее улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных барьеров, создание механизмов предотвращения избыточного регулирования, развитие инфраструктуры и обеспечение ее доступности для участников рынка", - продолжил премьер.

По его мнению, государственная политика в сфере конкуренции должна включать два основных направления.

Первое - открытие рынков и снижение доли государства там, где это экономически целесообразно и не противоречит экономической безопасности. Эти процессы должны сопровождаться соответствующим снижением барьеров для бизнеса.

Второе - защита основ и принципов конкуренции государственными органами всех уровней, адвокатирование конкуренции в стране.