Первый вице-премьер РБ установит правила игры в торговле

В условиях появления на белорусском рынке российских магазинов низких цен белорусские участники неоднократно высказывались по поводу недобросовестной конкуренции.

Об этом сообщил сегодня первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, выступая на итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"Думаю, в рамках программных документов, которые мы сейчас пишем (в частности, это среднесрочная программа развития страны до 2025 года, программа конкуренции) мы должны всему рынку объявить понятные инструменты и механизмы конкуренции в определенных сегментах, - сказал первый вице-премьер. - Если мы говорим, что доля иностранных, частных субъектов торговли не должна превышать определенный процент, каждый в своей нише должен понимать правила игры".