Аргентина договорилась с МВФ на $20 млрд и отменила валютный контроль

Аргентина заключила соглашение с Международным валютным фондом на $20 млрд и сроком на 48 месяцев, а также, отменила ключевые элементы своего многолетнего валютного контроля и ослабила контроль над песо. Об этом сообщает Reuters.

МВФ выделит $12 млрд до следующего вторника, а еще $2 млрд станут доступными до июня.

Ключевые столпы программы включают поддержку сильного фискального якоря, переход к более надежному монетарному и валютному режиму с большей гибкостью обменного курса.

Ранее центральный банк Аргентины объявил, что с понедельника отменит фиксированную валютную привязку, позволив песо свободно колебаться в пределах подвижного коридора между 1,000 и 1,400 песо за доллар, по сравнению с 1,074 песо на момент закрытия в пятницу.

Аргентина отменит большую часть так называемого контроля за движением капитала "cepo", который ограничивал доступ к иностранной валюте, говорится в заявлении центрального банка.

Президент-либерал Хавьер Милей обратился к нации в телевизионной речи в пятницу вечером и заявил, что Аргентина "находится в лучшей позиции, чем когда-либо, чтобы противостоять внешним турбулентностям".