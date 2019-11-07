Граждане Польши с 11 ноября смогут ездить в США без виз

Соглашение о безвизовом режиме между США и Польшей 11 ноября вступает в силу. Следовательно, поляки будут иметь право на 3-месячный безвизовый въезд в Соединенные Штаты Америки для бизнеса и туризма.

Об этом в среду, 6 ноября, официально заявил в Варшаве президент Анджей Дуда после встречи с послом США в Варшаве Джорджетт Мосбахер.

Напомним, президент США Дональд Трамп в начале октября, официально одобрил включение Польши в программу безвизового въезда на территорию США Visa Waiver. Польша и США выполнили условия всех двусторонних соглашений, касающихся безопасности, а процент отказов выдачи визы упал до необходимого уровня, то есть, ниже 3 процентов, передает Польское радио.

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер пояснила, что для поездки в США гражданам Польши потребуется регистрация.

«Перед поездкой необходимо зайти на сайт посольства США в Польше, зарегистрироваться в электронной системе авторизации поездок (ESTA) и оплатить сбор в размере 14 долларов США. В течение 24 часов вы будете зарегистрированы в системе и вам больше не понадобится виза», - сообщила дипломат.

11 ноября Польша празднует День Независимости