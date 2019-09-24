Последнее обновление: 24.09.2019 10:46

США значительно увеличат военное присутствие в Польше

Категории: Польша США

США направят в Польшу тысячу американских военных. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече в Нью-Йорке с президентом Польши Анджеем Дудой.

Лидеры двух стран подписали декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны.

Документ предусматривает, что в Польшу будут направлены дополнительно 1000 американских военных, по словам Трампа, по всей вероятности, с военных баз, расположенных в других европейских странах.

Польша обязуется за свой счёт соорудить необходимую инфраструктуру для их размещения. Речь при этом не идёт о создании новой военной базы. С идеей её создания ранее выступал польский президент, предлагая для неё название "Форт Трамп".

Сейчас в Польше размещены около 4500 американских военных. На вопрос о том, связано ли усиление американского военного присутствия в Польше с угрозой со стороны России, Трамп ответил отрицательно.

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