Курсы наличной валюты в банках Минска на 5 ноября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 2,04 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,005 рубля и составил 2,045 /b> рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,011 рубля и составила 2,269 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,011 рубля и составила 2,275 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,22 (снизился на 0,01 рубля).