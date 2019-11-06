Курсы наличной валюты в банках Минска на 6 ноября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 2,041 рубля, минимальный курс продажи не изменился и составил 2,045 /b> рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,007 рубля и составила 2,262 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,007 рубля и составила 2,268 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,22 (не изменился).