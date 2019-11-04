Последнее обновление: 04.11.2019 11:18

США могут отказаться от пошлин на европейские автомобили

Президент США Дональд Трамп и его команда, возможно, не будут вводить пошлины на европейские автомобили — в случае успеха на переговорах с ЕС, заявил глава американского Минпромторга Уилбур Росс.

«Наша надежда заключается в том, что переговоры, которые мы ведем с отдельными компаниями об их инвестиционных планах, принесут свои плоды», — сказал министр.

Он добавил, что у США были «очень хорошие разговоры» c европейскими, японскими и корейскими «друзьями». В октябре американцы заключили с Японией сделку, которая позволила избежать ввода пошлин на импорт автомобилей, передает РБК.

В мае 2019 года Белый дом согласился перенести увеличение пошлин до 25% на европейские автомобили на полгода. В случае если они будут введены, Евросоюз обещал ввести ответные тарифы на американские товары на общую сумму в €35 млрд.

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