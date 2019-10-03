США вводят штрафные пошлины на товары ЕС

США введут разрешенные штрафные пошлины на импортируемые из Евросоюза товары с 18 октября. Об этом в среду, 2 октября, заявил уполномоченный администрации США по торговле Роберт Лайтхайзер.

В то же время, он подчеркнул, что ожидает начала переговоров с Брюсселем для разрешения конфликта, передает DW.

Ранее в тот же день, 2 октября, Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила американским властям вводить штрафные сборы на европейскую продукцию. Как отметили в ВТО, пошлины могут достигать 100 процентов, а общая сумма облагаемых ими товаров составит 7,5 млрд долларов ежегодно.

На деле власти США решили пока ограничиться дополнительными 10-процентными сборами на ввоз самолетов гражданской авиации из ЕС. Кроме того, будут введены штрафные пошлины на ряд сельскохозяйственных и других товаров в размере 25 процентов, включая сыр, оливковое масло, апельсины и муку.

В 2018 году американская сторона уже ввела пошлины на европейскую продукцию из стали и алюминия. По данным Института мировой экономики (IfW) в Киле, Германия, потери которой составят до 2 млрд евро в год, может оказаться в числе наиболее пострадавших от новых пошлин. Суммарно ЕС будет терять около 7 млрд евро в год.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём заявила, что будет "недальновидно и контрпродуктивно", если США действительно введут разрешенные ВТО пошлины. По ее словам, в этом случае у Брюсселя не останется иного выбора, кроме как ответить тем же. "Мы дождемся того, что сделает администрация США", - заявила в свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Подоплекой такого решения является многолетний спор вокруг субсидий европейскому авиастроителю Airbus от Евросоюза и его американскому конкуренту Boeing - от США. Жалобы на законность субсидий, полученных Boeing от Вашингтона и Airbus - от Брюсселя, были направлены в ВТО в один день - 6 октября 2004 года. В мае 2018 года ВТО признала субсидии ЕС для Airbus ущемлением интересов Boeing, а в апреле 2019 года опубликовала окончательный отчет по спору вокруг концерна Boeing, признав, что субсидии США нарушили принцип честной конкуренции с Airbus и нанесли ему значительный ущерб.