МИД Германии: Трамп обсудит с ЕС новые антироссийские санкции‍

Американский президент Дональд Трамп не принял окончательного решения по новым санкциям в отношении России и проведет предварительные консультации с представителями стран Евросоюза, заявил глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль.

"Еще есть время. Очевидно, что президент Трамп еще не принял решение, будет ли и как он будет ужесточать режим санкций в отношении России. Закон предусматривает, во всяком случае, предварительные консультации с нами, европейцами, прежде чем это может произойти", — заявил глава МИД Германии.

Он рассказал также, что, "находясь в тесном контакте с Рексом Тиллерсоном", который занимает пост госсекретаря США, будет использовать возможность для обсуждения этого вопроса.

Габриэль считает, что целью новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона является "преодоление украинского кризиса и политическое давление", а эта цель осуществима "когда мы действуем сообща и сплоченно". В то же время дипломат пообещал дать отпор промышленной политике Соединенных Штатов под прикрытием санкций. "Мы будем защищаться от промышленной политики под девизом "Америка прежде всего", проводимой под предлогом санкций", - обратил внимание глава немецкого МИД.

Напомним, что на прошлой неделе 98 из 100 представителей Сената США приняли законопроект, который в одностороннем порядке ужесточает санкции в отношении России, северной Кореи и Ирана. Теперь для того, чтобы документ вступил в силу, его должен подписать Трамп.