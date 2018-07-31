Трамп заявил о планах ЕС построить 11 портов для приема СПГ из США

Евросоюз рассматривает возможность построить на своей территории терминалы для закупки сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов, заявил президент США Дональд Трамп в ходе совместной с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пресс-конференции.

Американский лидер отметил, что страны ЕС готовы построить от 9 до 11 портов для приема СПГ.

"И мы (США) уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от девяти до одиннадцати портов, которые будут принимать сжиженный газ из Соединенных Штатов", — пояснил Трамп и отметил, что строительство этих объектов будет оплачено из бюджета Европейского союза.

Напомним, что ранее Трамп в ходе переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером добился некоторых уступок со стороны Брюсселя для избежания торговой войны. Одной из таких уступок стало согласие ЕС импортировать в перспективе больше СПГ из США.

"Мы готовы инвестировать в инфраструктуру, в новые терминалы", — заявил Юнкер, отметив, что это "было частью соглашения сегодня об увеличении импорта СПГ".

По его словам, новая инфраструктура позволила бы принимать больше СПГ, в основном из США, "если цены будут конкурентными, а условия надлежащими". Глава ЕК напомнил, что первые поставки СПГ из США прошли в 2016 году. Порт приема расположен в Португалии.