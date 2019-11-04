Саммит АСЕАН не одобрил идею Китая о новой зоне свободной торговли

Участникам трехдневного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке не удалось подписать соглашение о создании крупнейшей зоны свободной торговли в мире. Подписание документа отложено до февраля 2020 года, сообщила представитель правительства Таиланда в воскресенье, 3 ноября.

Участники переговоров не смогли прийти к единому мнению из-за Индии, которая выразила обеспокоенность последствиями возможного притока недорогих китайских товаров для местных компаний. Индийская сторона выдвинула новые требования, которым "сложно соответствовать", передает DW.

Инициатором соглашения о создании зоны свободной торговли выступил Пекин. Обсуждаемый документ затрагивает 10 стран-членов АСЕАН, а также Австралию, Индию, КНР, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию. Таким образом, соглашение охватывает страны, на долю которых приходится треть мировой экономики и почти половина населения планеты.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча ранее отметил, что подписание документа поспособствует экономическому росту, торговле и инвестициям. А МИД Китая заявил, что раннее заключение соглашения "создаст основу для экономической интеграции Восточной Азии".

В качестве гостя на саммите выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал к конкретным мерам по защите климата. В частности, международному сообществу следует прекратить использовать уголь в качестве энергоносителя, подчеркнул генсек ООН. По словам Гутерриша, миллиарды долларов денег налогоплательщиков недопустимо направлять на субсидирование получения электроэнергии из ископаемых видов топлива. Это приведет лишь к увеличению числа ураганов, тропических заболеваний и конфликтов, добавил он.

При этом развитые страны должны помогать развивающимся в их попытках сократить выброс газов, наносящих ущерб климату, считает Гутерриш. По его словам, лишь в этом случае удастся не допустить глобального роста температуры в текущем столетии выше 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.