Китайский экспорт вырос, несмотря на пошлины США; импорт упал максимально за 3 года

Китайский экспорт неожиданно вернулся к росту в мае, несмотря на повышение пошлин США, но импорт упал максимально почти за три года, что является еще одним признаком слабого внутреннего спроса, который может подтолкнуть Пекин к усилению мер стимулирования.

Некоторые аналитики предполагали, что китайские экспортеры, возможно, ускорили поставки в Соединенные Штаты, чтобы избежать новых тарифов на товары стоимостью $300 миллиардов, которые президент США Дональд Трамп угрожает ввести в рамках стремительно обостряющегося торгового спора.

Однако превысившие прогнозы данные об экспорте, вышедшие в понедельник, вряд ли ослабят опасения о том, что более длительную и дорогостоящую торговую войну между США и Китаем, которая может подтолкнуть мировую экономику к рецессии, уже не удастся избежать.

Китайский экспорт в мае вырос на 1,1% в годовом выражении, показали данные таможенной службы в понедельник. При этом рынок ожидал небольшого падения показателя.

“Мы ожидаем, что рост экспорта останется положительным в июне, скорее всего, при поддержке продолжающейся приоритетной отгрузки экспорта в США, но затем он должен снизиться в третьем квартале, когда мы ожидаем введения обещанных тарифов”, - сообщили экономисты Nomura.

“Поэтому мы считаем, что Пекин, скорее всего, расширит меры стимулирования для стабилизации финансовых рынков и роста”.

Хотя Китай не так зависим от экспорта, как в прошлом, на его долю по-прежнему приходится почти пятая часть ВВП.

Китайский импорт в мае оказался намного слабее, чем ожидалось, упав на 8,5% и показав самое резкое снижение с июля 2016 года. При этом аналитики прогнозировали снижение на 3,8%.

Профицит торгового баланса КНР в результате составил $41,65 миллиарда в мае.