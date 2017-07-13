Экспорт Китая в июне вырос почти на 12%

Экспорт Китая в июне в долларовом эквиваленте вырос на 11,3%, а импорт увеличился на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что оказалось значительно лучше ожиданий экспертов, свидетельствуют данные таможенного управления КНР.

Данные не совпали с ожиданиями аналитиков, которые прогнозировали рост экспорта в июне до 8,9% с 8,7% в мае, а также замедление импорта с 14,8% в мае до 14,5%.

Положительное сальдо торгового баланса в июне составило 42,7 миллиарда долларов.

В целом, по итогам первого полугодия экспорт вырос на 8,5%, а импорт – на 18,9%. Общий объем внешней торговли с января по июнь вырос на 13%.

Экспорт Китая по итогам 2016 года сократился на 7,7% и составил 2,097 триллиона долларов. При этом импорт в прошлом году упал на 5,5%, составив 1,587 триллиона долларов.