Китайский экспорт неожиданно снизился в марте, профицит торговли с США вырос

Экспорт Китая неожиданно снизился в марте, впервые с февраля 2017 года, спровоцировав опасения относительно одного из ключевых катализаторов роста экономики страны на фоне обострения торгового спора Пекина и Вашингтона.

В то же время рост импорта превысил прогнозы, указав на то, что внутренний спрос, возможно, достаточно высок, чтобы смягчить удар от торговых потрясений.

Экспорт Китая в марте снизился на 2,7 процента в годовом выражении, не дотянув до прогноза аналитиков, которые ждали роста показателя на 10 процентов. В феврале экспорт подскочил на 44,5 процента.

Тем не менее за первый квартал экспорт вырос на 14,1 процента.

Китайский экспорт в США вырос на 14,8 процента в первом квартале в годовом выражении, импорт увеличился на 8,9 процента.

Квартальный профицит торгового баланса Китая с США вырос на 19,4 процента до $58,25 миллиарда, хотя показатель за март снизился до $15,43 миллиарда с $20,96 миллиарда в феврале.

Китайский импорт в марте вырос на 14,4 процента в годовом выражении, превысив прогноз аналитиков на уровне 10 процентов.

Дефицит торгового баланса Китая в марте составил $4,98 миллиарда.