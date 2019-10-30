Госдолг Украины в сентябре вырос до $83 миллиардов

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за сентябрь 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 1,03 миллиарда долларов, или на 1,3%, до 82,95 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 69,44 миллиарда гривень, или на 3,4%, до 1,998 триллиона гривень.С начала года, за январь-сентябрь, госдолг вырос на 4,64 миллиарда долларов, или 5,9% в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 170,7 миллиарда гривень, или 7,9% в гривневом эквиваленте, передает УНИАН.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 миллиарда долларов, или на 2,6%, до 78,32 миллиарда долларов.В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 миллиарда гривень, или на 1,3%, до 2,169 триллиона гривень.