Госдолг Украины превысил отметку в $76 млрд

Государственный долг Украины к 31 июля превысил $76 млрд (​1,971 трлн гривен). Об этом свидетельствуют данные Минфина Украины.

С декабря 2016 года госдолг увеличился на 42 млрд гривен (около $6 млрд по расчетам Минфина, с учетом падения курса гривны). До событий 2014 года, в декабре 2013, украинский госдолг составлял $73,16 млрд (584,79 млрд гривен по курсу гривны на тот период).

К настоящему моменту из общей суммы государственной задолженности более 970 млрд гривен ($37,44 млрд) приходится на прямой внешний долг. 689 млрд гривен ($26,6 млрд) относится к внутренней задолженности — обязательствам по ценным бумагам и долгам перед финансовыми организациями. Сумма гарантированного государством долга составляет 311,46 млрд гривен ($12,02 млрд).

При расчете динамики внешнего долга Украины необходимо учитывать падение курса гривны к доллару. С декабря 2013 года курс национальной украинской валюты снизился с 7 гривен за $1 до порядка 26 гривен за $1.