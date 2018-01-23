Госдолг Украины вырос до $76,3 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в ноябре вырос на 0,05%, или на $40 млн до $76,33 млрд по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным Министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг на конец ноября составил 2 062 млрд грн, или $76,33 млрд против 2 046,78 млрд грн, или $76,29 млрд месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 ноября составил 1 756,10 млрд грн ($65,01 млрд) против 1 738,73 млрд грн, или $64,81 млрд месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился на $40 млн до $38,48 млрд, тогда как прямой внутренний долг вырос на 11,28 млрд грн до 716,59 млрд грн ($26,53 млрд).

Гарантированный государством долг на 30 ноября составил 305,90 млрд грн, или $11,32 млрд.