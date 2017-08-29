Последнее обновление: 29.08.2017 13:57

Украина потратит $1,25 млрд на обслуживание долгов

На обслуживание своих внешних долгов Украина до конца года должна потратить $1,25 млрд, сообщил замглавы Нацбанка страны Олег Чурий.

Он подчеркнул, что выплаты по валютным облигациям внутреннего государственного займа составят $0,73 млрд, передает УНИАН.

Как ранее заявлял премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ежегодно страна тратит более $3,8 млрд на обслуживание внешнего долга, что составляет около 4% ВВП, который в текущем году, по расчетам Нацбанка, составит около $110 млрд (2,850 трлн гривен).

Согласно подсчетам Министерства финансов, общий госдолг Украины в апреле увеличился на $2 млрд до $74,31 млрд.

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