Последнее обновление: 24.10.2019 13:11

Курс биткоина снизился более чем на $500

За сегодняшний день курс биткоина потерял более $500 (или около 7%) и снизился до $7 490. Это произошло после агрессивных высказываний со стороны членов американского Конгресса относительно использования криптовалют.

Глава Facebook Марк Цукерберг выступил перед Конгрессом в среду на слушании по поводу проекта цифровой валюты Libra. В ходе слушания конгрессмен Соединенных Штатов Брэд Шерман назвал финансовые технологии полезными только для преступников и предупредил, что эти новые типы активов могут угрожать доминированию доллара США в сфере мировых финансовых операций.

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