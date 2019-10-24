Курс биткоина снизился более чем на $500

За сегодняшний день курс биткоина потерял более $500 (или около 7%) и снизился до $7 490. Это произошло после агрессивных высказываний со стороны членов американского Конгресса относительно использования криптовалют.

Глава Facebook Марк Цукерберг выступил перед Конгрессом в среду на слушании по поводу проекта цифровой валюты Libra. В ходе слушания конгрессмен Соединенных Штатов Брэд Шерман назвал финансовые технологии полезными только для преступников и предупредил, что эти новые типы активов могут угрожать доминированию доллара США в сфере мировых финансовых операций.