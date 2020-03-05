Гуцериев вложился в криптовалюту создателя Telegram

В материалах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликован список участников второго раунда инвестиций в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), над созданием которой работает команда Telegram Павла Дурова.

Список приводит эксперт Стивен Маккеон, которого Telegram ранее привлек для подготовки аналитического отчета о работе блокчейн-проекта в рамках разбирательства с SEC. Маккеон указывает тех, кто участвовал во втором раунде ICO и может стать валидатором криптовалюты (создавать и подтверждать новые блоки блокчейна, то есть заниматься добычей криптовалюты). Документ, содержащий список, приобщен к делу, передает РБК.

Всего на создание TON компании Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. привлекли $1,7 млрд в начале 2018 года. Запуск TON должен был состояться до конца октября 2019 года, однако SEC подала на Telegram в федеральный суд Манхэттена, обвинив компанию в незаконном распространении незарегистрированных цифровых токенов. В результате запуск платформы был отложен на 30 апреля.

Ранее Telegram сообщал, что во втором раунде участвовали 94 инвестора, которые вложили $850 млн. Их имена не раскрывались, но отдельные инвесторы заявляли о своих вложениях, например основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.

В списке Маккеона указаны 98 инвесторов, среди которых частные лица и компании. В том числе:

зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Batios Holdings Limited, которой, по данным SEC, ранее управлял бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов. В отчете Стивена Маккеона указано, что Batios Holdings Limited должна получить 15 млн Gram за $20 млн. Получить комментарий Михаила Абызова не удалось;

зарегистрированная на Британских Виргинских островах Norma Investments Limited, которую называли оффшором миллиардера Романа Абрамовича. Согласно отчету, компания инвестировала в TON $10 млн и должна была получить за них 7,5 млн Gram. Ранее Абрамовича уже называли инвестором проекта Павла Дурова, однако его представитель не подтверждал эту информацию. Сейчас представитель Millhouse (управляет активами Романа Абрамовича) Джон Манн отказался от комментариев;

Давид Якобашвили, согласно документу, договорился о покупке 37,6 млн Gram на $50 млн. Ранее бизнесмен заявлял о том, что инвестировал $10 млн. Источник, близкий к Якобашвили, рассказал РБК, что в ходе первого раунда он приобрел TON на $10 млн, а в ходе второго — на $50 млн. Сам Якобашвили отказался от комментариев;

фонд Larnabel Enterprises, связанный с семьей Михаила Гуцериева. Он договорился о покупке 11,3 млн Gram за $15 млн.;

Veeam Software Limited ($10 млн за 7,52 млн Gram) Ратмира Тимашева и Андрея Баронова, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners. Представитель Veeam не ответил на момент публикации;

голландская инвестиционная компания Stiron B.V. ($10 млн за 7,5 млн Gram) и другие.

В списке Маккеона скрыты имена девяти инвесторов, в сумме вложивших в TON $91 млн.

Кроме валидаторов, Стивен Маккеон также приводит список компаний, которые планировали использовать функционал Gram в своей работе. Среди них, например, указаны агрегатор такси Gett, крупнейший украинский банк Приватбанк и агрегатор авиабилетов «КупиБилет».