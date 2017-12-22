Последнее обновление: 22.12.2017 16:41

Курс биткоина может обвалиться до $7,5 тыс

Курс самой популярной в мире криптовалюты - биткоина (BTC) - может обвалиться вплоть до 7,5 тысячи долларов, считают эксперты. Среди причин резкого падения они называют фиксацию прибыли, в том числе перед Новым годом, и отказ ранее от обновления SegWit2x.

Биткоин подешевел за пять дней более чем на 25%, заметная коррекция BTC началась после достижения рекорда в 20 тысяч долларов в воскресенье. По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 15.02 мск пятницы биткоин дешевел на 17,78%, до 13,841 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 18,45%, до 13,395 тысячи долларов. При этом ранее в пятницу он терял и более 20%.

Эксперты отмечают, что происходящая с биткоином коррекция цены была ожидаема. Биткоин демонстрировал продолжительный уверенный рост, несмотря на периодическое снижение цены, коррекции с фиксацией полученной инвесторами прибыли, соответствующей долгому и резкому росту, до сих пор не было.

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