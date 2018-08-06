Биткоин торгуется на уровне $7,1 тыс

Цена криптовалюты биткоин (bitcoin) в понедельник торгуется на отметке около 7,1 тысячи долларов, за неделю показатель опустился почти на одну тысячу долларов, или примерно на 13%, с 8,18 тысячи, при этом в воскресенье значение опускалось ниже 7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 9.06 мск биткоин дорожал на 1,56%, до 7,118 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в стоимости на 1,67%, до 7,103 тысячи долларов.

Другие криптовалюты торгуются разнонаправленно: Ethereum рос в цене на 1,29%, до 412,25 доллара, XPR — дешевел на 0,07%, до 0,43 доллара, Bitcoin Cash — дорожал на 2,2%, до 711,35 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 258 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 47,4% всего рынка криптовалют./ПРАЙМ