Путин и Эрдоган договорились о российских патрулях на границе с Турцией

На сирийско-турецкую границу со стороны Сирии будут введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Об этом говорится в меморандуме, который по итогам более чем шестичасовой встречи подписали президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК.

Российские военные полицейские будут введены с 12:00 23 октября на участках границы Турции и Сирии, которые находятся «за пределами проведения операции Турции», говорится в меморандуме. Совместно с сирийской пограничной службой они будут способствовать выводу курдских отрядов самообороны на 30 км от сирийско-турецкой границы. Завершиться вывод подразделений и вооружений должен в течение 150 часов.

Кроме того, по словам Эрдогана, совместное патрулирование будут проводить и российско-турецкие силы. Это произойдет после отвода курдских отрядов самообороны от сирийско-турецкой границы. Турция и Россия будут проводить патрулирование к западу и востоку от района операции Турции в Сирии, кроме города Камышлы.

Согласно меморандуму существующий статус-кво в зоне проведения Турцией операции «Источник мира» в районе между городами Тель-Абьяд и Рас аль-Айн глубиной 32 км будет сохранен.

«Мы подписались под конкретным соглашением. Благодаря этому соглашению на сирийский территории не позволим создать сепаратистские образования. Начиная с завтрашнего дня будем осуществлять наш проект. На протяжении 150 часов они будут отодвинуты на 30 км в глубину», — сказал Эрдоган.

«Все террористы YPG будут выведены с этой территории… И Турция, и Россия будут продолжать прикладывать усилия для того, чтобы было политическое урегулирование в Сирии», — добавил турецкий президент.