Россия и Турция договорились о расчетах в рублях и лирах

Россия и Турция заключили межправительственное соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах — рублях и лирах, сообщила пресс-служба российского Минфина.

Целью соглашения является постепенный переход к использованию национальных валют при взаиморасчетах. Для этого необходимо подготовить инфраструктуру и обеспечить бесперебойность расчетов между российскими и турецкими компаниями, отмечается в сообщении.

Это второе соглашение о расчетах в национальных валютах после соглашения с Китаем, заключенного в июне 2019 года. Однако тогда это был межправительственный меморандум, который носил скорее рамочный характер.

Соглашение с Турцией предусматривает расширение инфраструктуры приема российских карт «Мир» в Турции; подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT — системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС); в перспективе — подключение других стран к национальным системам обмена финансовыми сообщениями; расширение практики использования прямых корреспондентских счетов между коммерческими банками России и Турции для развития трансграничных расчетов; выпуск облигаций российскими и турецкими эмитентами в рублях и лирах на национальных рынках двух стран.

Из иностранных банков пока к СПФС подключились белорусский Белгазпромбанк, который принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку, и Евразийский банк Казахстана.

В июне 2019 года Россия отказалась от использования SWIFT и доллара в оружейных контрактах.

Впервые Россия и Турция договорились о максимальном использовании национальных валют во взаиморасчетах в сентябре 2014 года. В 2018 году Россия и Турция смогли провести сделку по поставкам зенитного ракетного комплекса С-400, отказавшись от расчетов в долларах.