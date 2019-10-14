США и Франция отводят войска с севера Сирии

США собираются вывести с севера Сирии около 1000 солдат, заявил в воскресенье, 13 октября, министр обороны США Марк Эспер в эфире американского телеканала CBS. Данное решение было принято спустя всего несколько дней после начала военной операции Турции в этом регионе.

По словам главы Минобороны США, речь не идет о полном уходе американских войск из Сирии, а решение отозвать около тысячи солдат из региона было "хорошо обдумано", передает DW.

В свою очередь информагентство AFP отмечает, что названное количество военных соответствует примерной численности контингента США в регионе. Точную дату отвода войск из Сирии Эспер не назвал, однако отметил, что американские военные в сложившейся ситуации оказались "пойманы" между турецкими вооруженными силами и курдскими формированиями.

"Эта ситуация была спровоцирована турками, президентом Эрдоганом", - добавил министр.

В свою очередь, Франция собирается в срочном порядке принять меры для обеспечения безопасности своего военного и гражданского персонала в северо-восточной Сирии. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца в ночь на понедельник после экстренного заседания правительства, сообщает Reuters.

«В ближайшие часы будут приняты меры для обеспечения безопасности французского военного и гражданского персонала, присутствующего в зоне в рамках международной коалиции, борющейся против« Исламского государства» (запрещена в России) и гуманитарных акций», — говорится в заявлении. Какие именно меры предпримет Париж, не уточняется.