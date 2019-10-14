Курды договорились с властями Сирии о войсках вдоль границы с Турцией

В рамках соглашения, достигнутого между курдскими группировками и Дамаском, правительственные войска Сирии будут размещены по всей длине сирийско-турецкой границы, чтобы помочь отразить наступление Турции.

Об этом говорится в заявлении курдской стороны, сообщает Reuters.

Развертывание войск поддержит курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) в их противостоянии с «агрессией и поспособствует освобождению районов, куда вошла турецкая армия и наемники», говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что сирийская армия двинулась в северные части страны, контролируемые курдами. Было ли какое-то соглашение между Дамаском и курдскими группировками на тот момент, до конца оставалось неясно.

О том, что курды намерены просить защиты от Турции у властей Сирии или России, сообщил накануне телеканала CNN со ссылкой на оказавшееся в его распоряжение содержание переговоров одного из курдских генералов со спецпредставителем США в международной коалиции, передает РБК.

«Мне нужно знать, способны ли вы защитить мой народ, остановить эти бомбы, падающие на нас, или нет. Мне нужно знать, потому что, если нет, мне нужно заключить сделку с Россией и режимом сейчас», — приводил телеканал слова курдского генерала.