Последнее обновление: 11.10.2019 10:26

Курсы наличной валюты в банках Минска на 11 октября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,012 рубля и составил 2,055 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,01 рубля и составил 2,059 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,008 рубля и составила 2,26 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,004 рубля и составила 2,269 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,18( снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,19(снизился на 0,01 рубля).

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