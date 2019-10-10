Последнее обновление: 10.10.2019 12:20

Нефть продолжает дешеветь на данных о запасах сырья в США

Мировые цены на нефть в четверг, 10 октября 2019 года, снижаются на данных о запасах сырья в США.

По состоянию на 8:50 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,15% — до 58,22 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,13%, до 52,52 доллара за баррель.

По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 2,9 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали роста показателя всего на 1,4 миллиона баррелей.2-й информатор увеличивает вероятность импичмента Трампу

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