Курсы наличной валюты в банках Минска на 14 октября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,01 рубля и составил 2,045 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,006 рубля и составил 2,053 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,005 рубля и составила 2,255 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,005 рубля и составила 2,264 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,19( вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,20(вырос на 0,01 рубля).