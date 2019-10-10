Курсы наличной валюты в банках Минска на 10 октября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 2,067 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,006 рубля и составил 2,069 рубля.

Максимальная покупка евро не изменилась и составила 2,268 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,001 рубля и составила 2,273 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,19( вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,20(вырос на 0,01 рубля).