Курсы наличной валюты в банках Минска на 9 октября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 2,07 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,005 рубля и составил 2,075 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,002 рубля и составила 2,268 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,002 рубля и составила 2,274 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,18( снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,19(снизился на 0,02 рубля).