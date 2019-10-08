Курсы наличной валюты в банках Минска на 8 октября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,002 рубля и составил 2,068 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 рубля и составил 2,07 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,002 рубля и составила 2,27 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,276 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,19(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,21(снизился на 0,01 рубля).