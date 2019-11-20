Google запустил облачный игровой сервис Stadia

Google запустил анонсированный в марте облачный игровой сервис Stadia. Его идея, по словам создателей из Google, - дать геймерам возможность с легкостью перепрыгивать от одной последней новинки мира игр к другой.

Все, что для этого нужно, - это скоростное интернет-соединение и браузер Google Chrome, утверждают в компании.

Механика облачного сервиса заключается в том, что все игровые процессы просчитываются на удаленных серверах, после чего данные через сеть передаются на компьютер игрока. Таким образом, пользователь может запустить даже очень требовательную к ресурсам игру на старом ноутбуке, если при этом у него есть доступ к высокоскоростному интернету.

За несколько дней до запуска Stadia Google сообщил, что в первый день будут доступны 22 игры, что вдвое больше, чем компания изначально собиралась предоставить. В их числе Assassin's Creed Odyssey, Metro Exodus, Final Fantasy XV, Red Dead Redemption 2, Football Manager 2020.

В своей рецензии опыта игры на Stadia американский журнал о технологиях The Verge отмечает, что Google заставляет потребителя платить трижды: за подписку - 10 долларов в месяц, за игры и за контроллер - 70 долларов. Бесплатный вариант подписки будет доступен в следующем году с ограничением качества графики и оплатой каждой игры.

При картинке с разрешением 720 пикселей нужна интернет-скорость 10 мбит/с, для качества Full HD - 20 Мбит/с, а для 4K - 35 Мбит/с.

Google также выпустил специальный контроллер, который выглядит как нечто среднее между контроллерами для Xbox и PS4 - но со специальной кнопкой, которая по Wi-Fi может отправить на YouTube клипы из игры.

Пока сервис доступен всего в 14 западных странах: США, Канаде, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Испании, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Бельгии, Ирландии и Нидерландах.