США проведут крупнейшие за 25 лет маневры в Восточной Европе

Соединенные Штаты планируют в 2020 году в рамках крупномасштабных учений Defender 2020 отработать оперативную передислокацию одной из своих дивизий из США через Германию в Восточную Европу.

ФРГ станет логистическим центром в ходе переброски американских военнослужащих в Польшу и страны Балтии, говорится в письме министерства обороны ФРГ к представителям парламентских фракций в комитете германского бундестага по обороне, передает DW.

Учения Defender 2020, в которых, помимо США и Германии, будут участвовать 15 других государств НАТО, могут стать крупнейшими подобными маневрами за последние 25 лет.

В учениях будут задействованы до 20 тысяч солдат и офицеров США, а также военная техника. Предполагается, что американские войска прибудут в ФРГ с февраля по май 2020 года, причем основное время их переброски в Восточную Европу придется на апрель - начало мая.