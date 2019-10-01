ЕАЭС и Сингапур подписали соглашение о ЗСТ

После заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване сегодня подписано соглашение между

ЕАЭС и Сингапур 1 октября 2019 года в Ереване подписали соглашение о создании зоны свободной торговли, подведя таким образом итог двухлетним переговорам.

Премьер Сингапура Ли Сянь Лун подчеркнул, что стороны нашли взаимовыгодное решение для обеих сторон.

"Евразийский рынок - это большой рынок на перекрестке Европы и Азии. У него огромный потенциал экономического роста, особенно в сфере логистики и в цифровой сфере. Все это сферы интереса Сингапура. И это прекрасная возможность для сотрудничества", - сказал Ли Сянь Лун, которого цитируют СМИ.