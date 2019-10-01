Совет ЕЭК одобрил изменения по взиманию косвенных налогов в договоре о ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил внесение изменений в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), касающихся взимания косвенных налогов и контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба комиссии, передает ТАСС.

"Совет ЕЭК одобрил изменения в протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (приложение №18 к Договору о ЕАЭС)", - говорится в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что эти поправки предусматривают возможность уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) по импортированным товарам с территории одного государства - участника объединения на территорию свободной экономической зоны, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы Союза, функционирующей в России по состоянию на 1 июля 2016 года, с отсрочкой 180 календарных дней. Внесение таких изменений необходимо для достижения равных условий взимания НДС в отношении товаров Союза и государств, не являющихся членами ЕАЭС.

Документ будет направлен в страны ЕАЭС на внутригосударственное согласование.

Заседание Совета ЕЭК с участием заместителей глав правительств стран Евразийского экономического союза и председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна прошло 30 сентября в Ереване. Члены Совета рассмотрели функционирование внутреннего рынка ЕАЭС, вопросы интеграции, таможенно-тарифного и технического регулирования, международного торгово-экономического сотрудничества, цифровизации экономик стран Союза и налоговую политику. Также Совет заслушал информацию о ходе устранения барьеров на внутреннем рынке ЕЭК. Комиссия совместно с государствами-участниками выявила 56 барьеров на внутреннем рынке и устранила 37, восемь из которых - с начала 2019 года.