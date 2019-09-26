США ввели санкции против Рауля Кастро

Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о введении санкций против главы Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро. Введение санкций Помпео объяснил поддержкой Кастро режима лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его причастностью к нарушению прав человека.

«Мы вводим санкции против Рауля Кастро и его ближайших родственников за участие в грубом нарушении прав человека. Кубинский режим пренебрегает правами человека и использует насилие для поддержки бывшего режима Мадуро, он несет ответственность за продолжение кризисов на Кубе и в Венесуэле», — написал Помпео на своей странице в сети Twitter.

«Кастро отвечает за действия Кубы по поддержке бывшего режима Мадуро в Венесуэле с помощью насилия, запугивания и репрессий. Вместе с военными и спецслужбами Мадуро представители кубинских спецслужб участвовали в грубых нарушениях прав человека в Венесуэле, в том числе в пытках», — подчеркнул Помпео.

Он также отметил, что в качестве главы кубинской компартии Кастро по-прежнему контролирует систему, при которой власть произвольно задерживает тысячи кубинцев. По словам Помпео, сейчас на острове под стражей содержатся более 100 политических заключенных.

Санкции, предусматривающие введение запрета на въезд в США и заморозку активов, распространятся также на детей Кастро — дочерей Мариэлу, Дебору и Нильсу и сына Алехандро, добавил госсекретарь США.

Рауль Кастро на протяжении более чем 40 лет занимал пост второго секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы (руководителем ее был тогда его брат Фидель). В 2008 году он занял посты главы Государственного совета и Совета министров Кубы (ранее оба также занимал Фидель), а в 2011 году возглавил и всю компартию. Государственные посты Рауль Кастро оставил весной 2018 года, уступив их Мигелю Диас-Канелю, однако главой компартии остается до сих пор.

19 сентября официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус объявила о выдворении из США двух кубинских дипломатов, аккредитованных при ООН. Решение о высылке она объяснила тем, что дипломаты занимались деятельностью, «наносящей ущерб национальной безопасности США», напоминает РБК.