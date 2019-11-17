США ввели санкции в отношении главы МВД Кубы

Американские власти внесли в санкционные списки главу МВД Кубы Хулио Сесара Гандарилью. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте американского Госдепартамента.

Как следует из текста документа, кубинского министра считают причастным к «грубым нарушениям прав человека» в Венесуэле. Помимо этого, санкции также введены в отношении двух детей Гандарильи, передает РБК.

По словам Помпео, кубинское МВД ответственно за «неправомерные задержания и аресты» тысяч граждан Кубы, а также незаконное взятие под стражу более сотни политических заключенных.

Ранее американский Госдепартамент внес в список организаций, с которыми запрещены прямые финансовые операции, несколько новых компаний, связанных с кубинскими властями.

Дипломатические отношения между Кубой и США были разорваны в 1961 году, после национализации американского имущества на острове. Позже Вашингтон ввел в отношении Гаваны торгово-экономическое эмбарго.

В период президентства Барака Обамы отношения между двумя странами улучшились. В 2015 году дипломатические отношения были официально возобновлены. Ситуация стала меняться при президенте США Дональде Трампе. Сначала США запретили туристические поездки на 26 кубинских курортов, затем ограничили культурные и образовательные поездки на остров.

В октябре этого года американские власти сообщили о запрете полетов на большую часть Кубы. Решение аргументировали тем, что власти острова продолжают политику репрессий в отношении собственного населения, а также оказывают поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.