Последнее обновление: 26.09.2019 14:19

Лукашенко отдал Крым России

Беларусь официально не признает Крым частью России, но Лукашенко считает невозможным возврат полуострова под украинскую юрисдикцию.

Об этом он сегодня заявил на встрече с представителями отдельных украинских СМИ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возможности возврата Крыма Россией Украине, соответствующее заявление он сделал в четверг на встрече с украинскими журналистами.

Отвечая на вопрос, считает ли он возможным "возвращение" Крыма, Лукашенко ответил: "Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда".

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