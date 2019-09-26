Лукашенко отдал Крым России

Беларусь официально не признает Крым частью России, но Лукашенко считает невозможным возврат полуострова под украинскую юрисдикцию.

Об этом он сегодня заявил на встрече с представителями отдельных украинских СМИ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возможности возврата Крыма Россией Украине, соответствующее заявление он сделал в четверг на встрече с украинскими журналистами.

Отвечая на вопрос, считает ли он возможным "возвращение" Крыма, Лукашенко ответил: "Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда".