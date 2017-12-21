Последнее обновление: 21.12.2017 10:16

В Беларуси объяснили, почему голосовали против резолюции по Крыму

В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что Генеральная Ассамблея ООН – это не место для обсуждения и принятия таких документов, как резолюция по Крыму.

Об этом заявил начальник отдела пресс-службы МИД Беларуси Андрей Шупляк.

"Да, действительно, мы проголосовали против этой резолюции. Беларусь всегда голосовала против любых страновых резолюций. Это наша принципиальная позиция. Мы на собственном опыте знаем, что такое попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве", - заявил он, отвечая на вопрос агентства "БелТА".

По его словам, Генеральная Ассамблея ООН – не место для обсуждения и принятия подобных документов.

"Голосование против страновых резолюций – не свидетельство бесчувственности Беларуси к озабоченности их инициаторов. Наше голосование против этого инструмента – попытка привлечь внимание к его не только неэффективности, но к его разрушительности", - пояснил Шупляк.

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