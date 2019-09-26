Курсы наличной валюты в банках Минска на 26 сентября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,01 рубля и составил 2,072 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,009 рубля и составил 2,076 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,007 рубля и составила 2,275 рубля, минимальная продажа выросла на 0,007 рубля и составила 2,277 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,22(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,23( снизился на 0,01 рубля).