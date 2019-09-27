Курсы наличной валюты в банках Минска на 27 сентября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 2,07 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 2,075 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,008 рубля и составила 2,267 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,007 рубля и составила 2,27 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,22(не изменился), минимальный курс продажи составил 3,23( не изменился).