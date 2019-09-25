Курсы наличной валюты в банках Минска на 25 сентября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,012 рубля и составил 2,062 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,019 рубля и составил 2,067 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,014 рубля и составила 2,268 рубля, минимальная продажа выросла на 0,01 рубля и составила 2,27 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,23(вырос на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,24(вырос на 0,02 рубля).