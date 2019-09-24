Курсы наличной валюты в банках Минска на 24 сентября 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,008 рубля и составил 2,05 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,002 рубля и составил 2,048 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,004 рубля и составила 2,254 рубля, минимальная продажа выросла на 0,003 рубля и составила 2,26 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,2(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,22(вырос на 0,02 рубля).