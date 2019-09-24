Последнее обновление: 24.09.2019 10:46

Facebook хочет управлять компьютерами силой мысли

Американская компания Facebook хочет купить нью-йоркский стартап CTRL-labs, который занимается разработкой программного обеспечения по управлению компьютерами с помощью мысли.

Ранее компания CTRL-labs представила первую версию своего нейроинтерфейса, предназначенную для разработчиков приложений. Устройство считывает активность моторных нейронов в руке и преобразует ее в команды для других устройств. Также одной из разработок CTRL-labs стал браслет, который считывает сигналы, поступившие от человеческого мозга к руке. Посредством нейроинтерфейсов пользователи гаджетов смогут вводить текст без помощи клавиатуры.

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