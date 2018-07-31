Последнее обновление: 31.07.2018 16:44

Nokia и T-Mobile заключили договор о 5G-сетях на $3,5 миллиарда

Телекоммуникационная компания T-Mobile US заключила соглашение с Nokia о поставках оборудования для сетей 5G. Сумма сделки составила $3,5 млрд. Это крупнейшее соглашение, касающееся 5G. T-Mobile US принадлежит германскому холдингу Deutsche Telekom и является третьим по величине мобильным оператором в США.

Nokia будет поставлять T-Mobile соответствующее оборудование, технологии и ПО, соглашение рассчитано на несколько лет. T-Mobile заявила, что собирается создать общенациональную 5G-сеть.

Предполагается, что сети 5G помимо более высокой скорости передачи будут обеспечивать и большую надежность, что особенно актуально в условиях развития интернета вещей, беспилотных автомобилей и автоматизации в целом.

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