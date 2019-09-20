Тропический шторм "Имельда" накрыл Техас

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт объявил о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за тропического шторма "Имельда". Об этом он сообщил у себя в Twitter.
"Чрезвычайное положение было объявлено в 13 округах из-за тропического шторма "Имельда", обрушившегося на Техас", - написал он.
Как отмечается, это позволит округам штата вовремя использовать местные ресурсы для ликвидации последствий наводнения.
По информации ABC News, из-за урагана "Имельда" погибли два человека.
Полицейские и пожарные эвакуировали жителей подтопленных домов.
Из-за непогоды были отменены или задержаны более 900 авиарейсов.