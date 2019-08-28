На Пуэрто-Рико надвигается шторм

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико в связи с приближением тропического шторма Дориан. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, который опубликовал корреспондент The Weather Channer Райан Слоан в Twitter.

"Трамп объявил, что в Пуэрто-Рико существует чрезвычайное положение, и приказал федеральным и местным ведомствам помочь в преодолении последствий тропического шторма "Дориан", - говорится в сообщении.

Трамп определил Федеральное агентство по управлению чрезвычайным ситуациям США координатором всех усилий, направленных на помощь местному населению в связи со стихийным бедствием.

"Набирающий мощь шторм Дориан, который вскоре может превратиться в ураган, движется в направлении Пуэрто-Рико, власти которого все еще ликвидируют последствия урагана "Мария", - отмечается в сообщении Голос Америки.

Губернатор острова Ванда Васкес ввела режим чрезвычайного положения, предупредив местных жителей о вероятных оползнях, наводнениях и об отключениях света.

Тысячи домов до сих пор стоят разрушенными, а многие местные дороги так и не отремонтированы с момента прихода урагана Мария. Этот мощный шторм обрушился на Пуэрто-Рико в 2017 году, став причиной гибели не менее 3000 человек.

Во вторник вечером Дориан находился в 130 км к западу от Доминики. В центре урагана скорость ветра достигает 85 км/час. Во вторник днем шторм обрушился на Наветренные острова, вызвав наводнения на островах Сен-Люсия, Мартиника и Сен-Винсент.