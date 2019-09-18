Все польские трубопроводы очистили от загрязненной нефти

Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN в настоящее время имеет в своих хранилищах 450 тысяч тонн загрязненной нефти, но все нефтепроводы в Польше уже очищены, заявил журналистам глава PERN Игорь Василевский.

"В Польшу попало около миллиона тонн загрязненной нефти. На сегодня имеется около 450 тысяч тонн", - сказал Василевский.

"Все нефтепроводы чистые, а загрязненная нефть находится в хранилищах", - добавил он.

На вопрос, сколько потребуется времени для того, чтобы полностью избавиться от загрязненной нефти, Василевский ответил, что "это вопрос к нефтеперерабатывающим предприятиям в Польше и Германии", которым PERN поставляет нефть. "Изначально мы думали, что это продлится шесть месяцев. Сегодня оказывается, что это будет продолжаться дольше", - уточнил он.

При этом глава польской компании сообщил, что ожидает трудных переговоров о компенсациях за загрязненную нефть. "Как это обычно бывает с российскими партнерами, такие разговоры обычно бывают трудными", - сказал он.

В апреле 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Беларусь в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Беларуси, Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были восстановлены полностью. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".